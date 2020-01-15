В Краснодарском крае два вагона со спецгрузом сошли с рельсов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК.
«Проводится доследственная проверка по факту схода двух вагонов со спецгрузом 15 января на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги. По предварительным данным, пострадавших и утечки груза нет», — указывается в заявлении.
Отмечается, что следователи уже выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.
20 июля 2019 года в МЧС сообщили о сходе вагонов грузового поезда с рельсов на железнодорожном перегоне Собь — Харп.