В Краснодарском крае два вагона со спецгрузом сошли с рельсов

В Краснодарском крае произошёл сход с рельсов двух вагонов со спецгрузом. По предварительным данным, пострадавших и утечки нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК.

«Проводится доследственная проверка по факту схода двух вагонов со спецгрузом 15 января на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги. По предварительным данным, пострадавших и утечки груза нет», — указывается в заявлении.

Отмечается, что следователи уже выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.

20 июля 2019 года в МЧС сообщили о сходе вагонов грузового поезда с рельсов на железнодорожном перегоне Собь — Харп.