В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда

В Забайкальском крае с рельсов сошли, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда с углём.

«1 марта 2020 года в 18:32 (мск) на перегоне Жипхеген — Хилок Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ЗабЖД.

Отмечается, что пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате ЧП нет.

25 февраля сообщалось о сходе с рельсов 18 вагонов с углём в Амурской области.