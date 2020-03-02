В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда

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В Забайкальском крае с рельсов сошли, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда с углём.

«1 марта 2020 года в 18:32 (мск) на перегоне Жипхеген — Хилок Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ЗабЖД.

Отмечается, что пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате ЧП нет.

25 февраля сообщалось о сходе с рельсов 18 вагонов с углём в Амурской области.

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