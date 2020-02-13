Семь полувагонов с углём сошли с рельсов в Амурской области. Как сообщает региональное управление МЧС России, два полувагона опрокинулись.

«На перегоне Сегачама — Ерофей Павлович на 7125 км произошёл сход семи полувагонов с углём грузового состава, из них два опрокинулись. На месте происшествия работают два аварийно-восстановительных поезда», — говорится в заявлении.

Уточняется, что погибших и пострадавших, а также задержки в движении пассажирских поездов нет.

В январе ФАН передавало о сходе грузового поезда с углём с рельсов в Иркутской области на станции Мегет близ Ангарска.