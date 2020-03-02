СМИ: В России намерены пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы

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В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы. Как сообщает Минстрой, на пересчёт могут рассчитывать те абоненты, которые платят за эту услугу равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

«Если же по решению региональной власти платёж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объёма потребления, то в случае тёплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счётчика», — приводят «Известия» сообщение министерства.

В Минстрое уточнили, что управляющие компании должны следить за качеством теплоснабжения и вовремя корректировать параметры теплоносителя.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что нынешняя зима в Москве стала самой тёплой за весь период метеонаблюдений.

В ноябре 2019 года депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.

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