СМИ: В России намерены пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы
«Если же по решению региональной власти платёж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объёма потребления, то в случае тёплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счётчика», — приводят «Известия» сообщение министерства.
В Минстрое уточнили, что управляющие компании должны следить за качеством теплоснабжения и вовремя корректировать параметры теплоносителя.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что нынешняя зима в Москве стала самой тёплой за весь период метеонаблюдений.
В ноябре 2019 года депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.