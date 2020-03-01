СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Ульяновской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием перевозившего детей автобуса футбольного клуба «Нефтяник», которое произошло 29 февраля на трассе в Ульяновской области.
СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Ульяновской области
  • globallookpress.com

Об этом информирует СУ СК России по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Как уточняет СК, были допрошены свидетели, потерпевшие, водитель, изъята необходимая документация.

Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил дальнейший ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

В субботу, 29 февраля, перевозивший 26 юных игроков и трёх тренеров детской команды «Нефтяник» автобус перевернулся и упал в кювет у посёлка Порецкое Кузоватовского района, пострадали десять человек.

Пострадавший в ДТП с автобусом футбольного клуба «Нефтяник» и находившийся в тяжёлом состоянии подросток был направлен на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии Москвы.

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