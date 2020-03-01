В Приморье задержали подозреваемого в трансляции порноролика на гуляниях

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В Приморском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в трансляции порнографического видеоролика на уличном экране в ходе масленичных гуляний в Михайловском районе.
В Приморье задержали подозреваемого в трансляции порноролика на гуляниях
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба управления МВД по Приморью.

Задержан житель села Михайловка 2001 года рождения, который ранее занимал должность светооператора районного Дома культуры. 

«Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался», — сообщили в министерстве.

Подозреваемый отправлен под арест.

Ранее МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье по ч. 3 ст. 242 УК России («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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