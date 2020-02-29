МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

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Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
  • РИА Новости

«В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК России («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»)», — заявили в ведомстве.

В сообщении указано, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Устанавливаются обстоятельства инцидента и причастные к нему лица.

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