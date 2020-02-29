Ещё два письма из ФРГ пришли в рамках проекта #ПочтаПобеды

Два новых письма из Германии — от Бориса Байля и Вольфганга Бидермана — пришли в рамках проекта RT #ПочтаПобеды. Оба письма адресованы труженице тыла Анне Терёхиной.

Байль выразил Терёхиной сочувствие от всего сердца, в связи с тем что она потеряла своего единственного ребёнка. Он рассказал, что ему 51 год и у него трое детей.

По словам Байля, его дед был русским, но мужчина его никогда не видел. Он написал, что дед умер, когда матери было восемь лет.

«Во время большой войны его ранило, и он умер из-за этого всего через несколько лет после её окончания. Как мне рассказывали, он боролся с большевиками, но это ничего не меняет: я всё равно хочу сказать тебе спасибо за то, что ты помогла победить нацистов и обеспечить мир в Европе», — сказал он.

Бидерман в своём письме рассказал, что родился в 1952 году, но ещё застал последствия опустошительной войны и это «оставило у него незабываемые впечатления».

Мужчина написал, что в 1960—1961 годах, когда его семья жила во Франкфурте-на-Одере, он впервые встретился с советскими солдатами, которые занимались сбором стройматериалов для казарм. Бидерман отметил, что солдаты делились с ним и его младшим братом хлебом и супом, а однажды дали им попробовать махорку.

«На нас производило сильное впечатление, как молодые солдаты обращались с нами, хотя язык друг друга мы едва ли понимали… Мы не чувствовали никакой враждебности, никакого высокомерия или неприязни с их стороны», — поделился Бидерман.

По его словам, биография Анны Терёхиной, так тронувшая его своей конкретикой, «типична для очень многих советских людей, которые совершили незабываемые подвиги и жертвы в борьбе за сохранение цивилизации в Европе».

Бидерман добавил, что ему стыдно за тот факт, что «немецкие войска вновь развёртываются у российских границ, чтобы продемонстрировать силу, что Германия участвует там в учениях, которые якобы служат защите Европы».

«Тем важнее 9 мая в соответствующих памятных местах, как, например, в берлинском Трептов-парке, достойно отметить победу над гитлеровским фашизмом, которая не была бы возможна без Советского Союза», — подчеркнул он.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

В течение следующих месяцев проект расскажет историю их войны и их победы. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.

Ранее в RT пришли два письма от жителей Германии: одно от Роя Греллерта, а второе — от Майка Альбрехта и Франка Рудольфа.

Героиней первой истории стала труженица тыла Анна Георгиевна Терёхина.