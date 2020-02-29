В России испытывают два новых препарата для лечения редких болезней

В России начались испытания двух новых отечественных препаратов для лечения наследственного ангионевротического отёка и мукополисахаридоза типа II (синдрома Хантера). Об этом сообщили в Минздраве.

«Российские фармацевтические производители в настоящее время ведут активную разработку препаратов для лечения редких заболеваний... Оба препарата показали высокую безопасность и эффективность в доклинических испытаниях на животных», — говорится в пресс-релизе.

В Минздраве также сообщили, что в 2020 году ожидаются доклинические испытания российского геннотерапевтического препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Ранее портал kp.ru писал, что во Владимирской области направят 1,5 млрд рублей на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2020 году.