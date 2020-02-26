Минздрав Камчатки закупил лекарство для больной муковисцидозом девочки

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Министерство здравоохранения Камчатского края закупило препарат «Симдеко» для 14-летней Юлии Репик из Петропавловска-Камчатского, страдающей от муковисцидоза. Лекарство должны доставить девочке 10 марта.
Минздрав Камчатки закупил лекарство для больной муковисцидозом девочки
  • © Фото из личного архива

Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Старшинов. 

«Губернатором Камчатского края также принято решение о выделении дополнительных средств в размере 23 млн рублей для обеспечения Юлии Репик препаратом «Симдеко», — пояснили ему в Минздраве России.

Там также уточнили, что региональный Минздрав подал апелляцию на решение суда о срочной закупке иностранного лекарства для Репик, чтобы «иметь возможность провести закупку указанного препарата «Симдеко» в разумные сроки».

В конце января RT в рамках проекта «Не один на один» писал, что Минздрав Камчатского края, несмотря на требование суда, отказывается закупать дорогостоящий зарубежный препарат для лечения муковисцидоза для 14-летней Юлии Репик.

Девочка ждёт лекарство с октября 2019 года. За это время её состояние сильно ухудшилось.

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