Восемь человек госпитализированы после ДТП в Воронеже

В Воронеже в результате столкновения двух автомобилей пострадали восемь человек, среди них двое детей, в том числе девятимесячный ребёнок. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает региональное МВД.

«В результате ДТП водитель BMW X5, а также 37-летняя пассажирка и шестилетний ребёнок доставлены в медицинское учреждение. Также водитель Renault Logan и его пассажирки в возрасте 50, 53 и 73 лет и девятимесячный ребёнок с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — говорится в пресс-релизе.

По предварительной версии, водитель BMW X5 не справился с управлением в сложных погодных условиях и допустил выезд на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области 10 человек пострадали при аварии автобуса, перевозившего детскую футбольную команду из посёлка Новоспасский.

Газета «Известия» писала, что трое пострадали в результате ДТП на юге Москвы.