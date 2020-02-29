Восемь человек госпитализированы после ДТП в Воронеже
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- РИА Новости
«В результате ДТП водитель BMW X5, а также 37-летняя пассажирка и шестилетний ребёнок доставлены в медицинское учреждение. Также водитель Renault Logan и его пассажирки в возрасте 50, 53 и 73 лет и девятимесячный ребёнок с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — говорится в пресс-релизе.
По предварительной версии, водитель BMW X5 не справился с управлением в сложных погодных условиях и допустил выезд на полосу встречного движения.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области 10 человек пострадали при аварии автобуса, перевозившего детскую футбольную команду из посёлка Новоспасский.
Газета «Известия» писала, что трое пострадали в результате ДТП на юге Москвы.