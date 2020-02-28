В Татарстане рассказали о состоянии пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess
- © CHARLY TRIBALLEAU
- AFP
Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным на 28 февраля, состояние россиян оценивается как удовлетворительное, признаков проявления инфекционного заболевания нет.
Под контролем находится и медперсонал. Врачи чувствуют себя нормально. Лабораторный контроль проходит ежедневно.
23 февраля россиян с круизного лайнера спецбортом МЧС доставили из Японии в столицу Татарстана. У трёх граждан диагностировали коронавирус.
Пассажиров разместили в Республиканской клинической инфекционной больнице.
Жительница Екатеринбурга Леонора Орлова, находящаяся в Италии, в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.