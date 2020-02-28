В Татарстане рассказали о состоянии пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess

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Министерство здравоохранения Татарстана рассказало о состоянии россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.
В Татарстане рассказали о состоянии пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess
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  • AFP

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным на 28 февраля, состояние россиян оценивается как удовлетворительное, признаков проявления инфекционного заболевания нет.

Под контролем находится и медперсонал. Врачи чувствуют себя нормально. Лабораторный контроль проходит ежедневно.

23 февраля россиян с круизного лайнера спецбортом МЧС доставили из Японии в столицу Татарстана. У трёх граждан диагностировали коронавирус.

Пассажиров разместили в Республиканской клинической инфекционной больнице.

Жительница Екатеринбурга Леонора Орлова, находящаяся в Италии, в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.

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