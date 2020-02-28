Глава Ростуризма рассказала о влиянии COVID-19 на турпотоки

Короткая ссылка
Глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с RT оценила влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на туристические потоки во Францию и Италию.
Глава Ростуризма рассказала о влиянии COVID-19 на турпотоки
  • © Claudio Furlan/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Всё будет зависеть от того, сколько продлится эта ситуация. Она, безусловно, сократит туристические потоки, она окажет влияние», — сказал Догузова.

Вместе с этим, комментируя положение дел с популярными у российских туристов поездками во Францию и Италию, Догузова указала, что на французском направлении в настоящий момент всё стабильно и в данном случае никакие запреты и предостережения не действуют, а с Италией, как она надеется, всё наладится ближе к лету.

«Всё-таки Италия и Франция особенно популярны в летнее время года, поэтому пока рано делать слишком пессимистичные выводы. У нас до лета ещё несколько месяцев, я надеюсь, что к лету у нас всё нормализуется, стабилизируется и мы продолжим счастливо ездить друг к другу», — отметила глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Ростуризм разработает меры поддержки турбизнеса из-за COVID-19.

27 февраля Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить