Глава Ростуризма рассказала о влиянии COVID-19 на турпотоки

Глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с RT оценила влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на туристические потоки во Францию и Италию.

«Всё будет зависеть от того, сколько продлится эта ситуация. Она, безусловно, сократит туристические потоки, она окажет влияние», — сказал Догузова.

Вместе с этим, комментируя положение дел с популярными у российских туристов поездками во Францию и Италию, Догузова указала, что на французском направлении в настоящий момент всё стабильно и в данном случае никакие запреты и предостережения не действуют, а с Италией, как она надеется, всё наладится ближе к лету.

«Всё-таки Италия и Франция особенно популярны в летнее время года, поэтому пока рано делать слишком пессимистичные выводы. У нас до лета ещё несколько месяцев, я надеюсь, что к лету у нас всё нормализуется, стабилизируется и мы продолжим счастливо ездить друг к другу», — отметила глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Ростуризм разработает меры поддержки турбизнеса из-за COVID-19.

27 февраля Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.