Ростуризм разработает меры поддержки турбизнеса из-за COVID-19

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Федеральное агентство по туризму России намерено разработать меры поддержки турбизнеса в условиях сложной эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Ростуризм разработает меры поддержки турбизнеса из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ростуризм разработает меры поддержки турбизнеса. Ведомство выступит инициатором изменений в регламентах работы участников отрасли в условиях сложной эпидемиологической обстановки», — указали в агентстве.

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

26 февраля, как сообщал Nation News, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самых популярных направлениях весной 2020 года среди российских туристов.

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