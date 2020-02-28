В Зеленограде проводят проверку по факту смерти школьницы на уроке физкультуры

В Зеленограде проводят проверку по факту смерти школьницы во время урока физкультуры.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ГСУ СК России по Москве.

По предварительной информации, ребёнок почувствовал себя плохо и впоследствии скончался.

Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, опрашивают персонал школы, передаёт mk.ru.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту смерти подростка на уроке физкультуры.