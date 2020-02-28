В Зеленограде проводят проверку по факту смерти школьницы на уроке физкультуры

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В Зеленограде проводят проверку по факту смерти школьницы во время урока физкультуры.
В Зеленограде проводят проверку по факту смерти школьницы на уроке физкультуры
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ГСУ СК России по Москве.

По предварительной информации, ребёнок почувствовал себя плохо и впоследствии скончался.

Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, опрашивают персонал школы, передаёт mk.ru.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту смерти подростка на уроке физкультуры.

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