В Зеленограде проводят проверку по факту смерти школьницы на уроке физкультуры
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ГСУ СК России по Москве.
По предварительной информации, ребёнок почувствовал себя плохо и впоследствии скончался.
Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, опрашивают персонал школы, передаёт mk.ru.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту смерти подростка на уроке физкультуры.