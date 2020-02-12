В Ленобласти завели дело по факту смерти подростка на уроке физкультуры в колледже

В Ленинградской области завели уголовное дело по факту смерти подростка на уроке физкультуры.

РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России. Инцидент произошёл утром 10 февраля в Волховском колледже транспортного строительства. Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ранее «Газета.Ru» сообщала, что по факту смерти подростка начали доследственную проверку. Судмедэкспертиза должна показать, что именно стало причиной скоропостижной кончины 16-летнего подростка.