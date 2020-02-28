В аптеках Минска закончились медицинские маски на фоне сообщений о первом подтверждённом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, сообщает РИА Новости.

«Заводы не отгружают. Завезли как-то 150 штук, но люди расхватали в течение дня как горячие пирожки», — заявила провизор одной из аптек.

Отмечается, что дефицит защитных масок наблюдается и в других аптеках города.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить паники среди населения страны из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19.

Также Лукашенко заявил, что не собирается закрывать границы страны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее в республике был зафиксирован первый случай заражения, он был выявлен у студента из Ирана.

По данным Минздрава Белоруссии, у иранца выявлены фрагменты РНК нового коронавируса, но клинических симптомов заболевания нет, он находится под профилактическим наблюдением, лечение не требуется.