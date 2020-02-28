Эксперт прокомментировал расширение Минпромторгом налога на роскошь

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал RT включение Министерством промышленности и торговли России в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машин брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Эксперт прокомментировал расширение Минпромторгом налога на роскошь
  • © Михаил Мордасов
  • РИА Новости

«Здесь нет какого-то чёткого деления и, соответственно, чёткого какого-то предмета спора. Есть то, относятся ли эти машины к премиуму или нет. Тот, кто едва наскребает на Lada или вообще не имеет автомобиля, скажет, что да, это роскошная машина. Тот, кто может позволить себе Mercedes, конечно, скажет, что это никакого отношения к премиуму не имеет. Поэтому планка в 3 млн рублей определена», — пояснил эксперт.

Он добавил, что все автомобили постепенно дорожают, а также какие-то машины появляются в более дорогих версиях.

«И покупатели должны, к сожалению, знать и проверять свои машины при уплате ежегодного налога. Если машина находится в этом списке, вне зависимости от того, б/у машина куплена, если она попадает в эту вилку возрастную, или новый автомобиль, то наше правительство считает его входящим в предметы роскоши», — заключил Кадаков.

Ранее Минпромторг включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить