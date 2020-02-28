Эксперт прокомментировал расширение Минпромторгом налога на роскошь

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал RT включение Министерством промышленности и торговли России в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машин брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

«Здесь нет какого-то чёткого деления и, соответственно, чёткого какого-то предмета спора. Есть то, относятся ли эти машины к премиуму или нет. Тот, кто едва наскребает на Lada или вообще не имеет автомобиля, скажет, что да, это роскошная машина. Тот, кто может позволить себе Mercedes, конечно, скажет, что это никакого отношения к премиуму не имеет. Поэтому планка в 3 млн рублей определена», — пояснил эксперт.

Он добавил, что все автомобили постепенно дорожают, а также какие-то машины появляются в более дорогих версиях.

«И покупатели должны, к сожалению, знать и проверять свои машины при уплате ежегодного налога. Если машина находится в этом списке, вне зависимости от того, б/у машина куплена, если она попадает в эту вилку возрастную, или новый автомобиль, то наше правительство считает его входящим в предметы роскоши», — заключил Кадаков.

Ранее Минпромторг включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.