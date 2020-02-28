Минпромторг расширил налог на роскошь

Министерство промышленности и торговли России включило в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

«В этом году перечень был дополнен автомобилями следующих брендов: Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru. Общее количество автомобилей по категориям составило: от 3 млн до 5 млн рублей — 632 штуки (+54 к 2019 году), от 5 млн до 10 млн — 484 штуки (+38 к 2019 году), от 10 млн до 15 млн — 100 штук (+3 к 2019 году), свыше 15 млн рублей — 82 штуки (+9 к 2019 году)», — приводит РИА Новости сообщение Минпромторга.

В марте 2019 года Министерство промышленности и торговли расширило список автомобилей, владельцы которых должны платить транспортный налог с учётом повышающего коэффициента. Число моделей возросло до 1193. В перечень попали люксовые модели Audi, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Infiniti и других марок.

В июле 2019 года Счётная палата России предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь. В ведомстве отметили, что сбор налога «вызывает вопросы».

В Счётной палате заявили о необходимости сделать механизм более простым, логичным, «чтобы тот, кому положено, и платил повышенные ставки налогов».

В марте сообщалось, что Министерство промышленности и торговли расширило список автомобилей, владельцы которых должны платить транспортный налог с учётом повышающего коэффициента.