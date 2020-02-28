В ТПП предупредили о возможных проблемах с производством лекарств из-за коронавируса

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Член комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в здравоохранении и медпромышленности, гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев рассказал о возможных проблемах с производством лекарств из-за ситуации с коронавирусом.
В ТПП предупредили о возможных проблемах с производством лекарств из-за коронавируса
  • РИА Новости

По его словам, проблемы с производством антибиотиков, жаропонижающих и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут возникнуть уже в начале апреля.

«В России все производители в той или иной сфере зависимы от субстанций из Китая. На сегодняшний день поставки приостановлены по двум причинам: из-за закрытия основной массы предприятий в КНР и из-за ограничений на пересечение российских границ. Учитывая такой риск, прорабатываются меры для предотвращения дефицита», — пояснил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Он добавил, что решать проблему планируется либо поставками из других стран, либо увеличением производства субстанций внутри страны.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал возможное повышение стоимости продовольствия в связи с распространением коронавируса.

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