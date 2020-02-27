Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки

Стали известны самые популярные за рубежом автомобили российской сборки.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Лидером отечественного экспорта признан производимый на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде кроссовер Skoda Kodiaq. В 2019 году за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было отправлено 10 тыс. таких машин.

На второй строчке — внедорожник Lada 4x4 (8 тыс.), на третьей — Lada Vesta (5,9 тыс.).

В список также попали Lada XRay, Volkswagen Polo, Hyundai Accent/Solaris, Lada Largus, Kia Rio, Lada Granta и Skoda Rapid.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.