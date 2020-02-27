Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки

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Стали известны самые популярные за рубежом автомобили российской сборки.
Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Лидером отечественного экспорта признан производимый на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде кроссовер Skoda Kodiaq. В 2019 году за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было отправлено 10 тыс. таких машин.

На второй строчке — внедорожник Lada 4x4 (8 тыс.), на третьей — Lada Vesta (5,9 тыс.).

В список также попали Lada XRay, Volkswagen Polo, Hyundai Accent/Solaris, Lada Largus, Kia Rio, Lada Granta и Skoda Rapid.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.

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