В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

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Почти все республики бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на выплату Москвой своих долгов, однако в некоторых государствах эта процедура ещё не завершена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР
  • РИА Новости

«Речь о проблеме так называемой перерегистрации советской загрансобственности в некоторых странах. В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась, и она была перерегистрирована на Россию де-юре и де-факто», — сказал Песков.

При этом он отметил, что в некоторых странах перерегистрация ещё не завершена.

«Это не одна (страна. — RT), не две, их чуть больше», — сказал представитель Кремля.

В среду, 26 февраля, российский лидер Владимир Путин, оценивая предложения закрепить в Конституции положение, что Россия — правопреемник СССР и Российской империи, напомнил о взятом страной обязательстве выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом.

По его словам, не все вновь образованные страны их передали России.

Как отмечал Путин, поступило уже около 900 предложений о внесении поправок в законопроект об изменениях в Конституцию.

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