Facebook на месяц забанил сотрудничающую с RT активистку

Соцсеть Facebook заблокировала доступ к личному аккаунту руководителю некоммерческого партнёрства «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещённого законодательством контента», активистке Анне Левченко.

Левченко пожаловалась на своей странице в соцсети на людей, которые взяли в долг у её 91-летней бабушки крупную сумму и отказываются возвращать. Речь, по словам Анны, идёт о не менее 75 тыс. рублей.

«Для нашей семьи это очень большие деньги. Долг нам не возвращают год. За это время бабушка стала лежачим инвалидом — сломала шейку бедра. У нас уходят огромные средства на сиделок, медикаменты, памперсы и прочие расходные материалы, и мне самой пришлось влезть в долги и просить о помощи друзей и знакомых. Я сочла сложившуюся ситуацию вопиющей. Искренне не понимаю, как вообще можно было брать в долг у очень пожилого человека, который отдал, по сути, свои последние деньги чужим людям. И вот об этом, на мой взгляд, абсолютно недопустимом поведении взрослых людей я и написала пост. И каково же было моё удивление, когда через пару часов после публикации я получила бан на 30 дней за травлю!» — сообщила Левченко.

Анна в своём посте (скриншот есть в распоряжении RT) не указывала фамилии и не публиковала фотографии должников.

Левченко сотрудничает с отделом «Регионы» RT. Активистка неоднократно становилась жертвой травли в интернете. На её обращения об оскорбительных постах, публикации её персональных данных и призывах к причинению ей физического вреда администрация Facebook не реагировала.

Как выяснил RT, инициатором блокировки Левченко стал пользователь Муса Гарсиа — по его собственному признанию, это он направил жалобу на пост Левченко (скриншот есть в распоряжении RT).

Накануне Гарсиа дал RT интервью, в котором называл себя профессиональным хейтером, уничтожающим репутации людей, и утверждал, что способен за гонорар организовать травлю любого пользователя.

На момент публикации новости Муса Гарсиа на звонки и личные сообщения корреспондента RT в соцсетях не ответил.