«Это был страшный сон»: жизнь семьи Перчиковых после медийного скандала и травли в сети

В марте 2019 года жители Томсина Псковской области на какое-то время получили репутацию «самых завистливых и злых людей» в стране. Как рассказывали селяне, некоторые пользователи в сети даже предлагали посёлок сжечь. Массовая истерия в интернете началась после того, как томсинцы якобы из зависти затравили живущую в посёлке семью Перчиковых, которая обращалась за помощью к президенту Владимиру Путину. Скандал со временем утих, а Перчиковы из Томсина уехали. RT узнал, как живёт семья сейчас.

«Пять минут славы»

В марте 2019 года жители небольшого посёлка Томсино на краю Псковской области внезапно стали объектом травли в интернете. Тысячи неизвестных людей писали им личные сообщения в соцсетях, оскорбляли и угрожали жестокой расправой. Причиной массированной атаки послужили материалы «Радио Свободы»* и «Медузы» о живущих в Томсино матери и дочери, Елене и Тасе Перчиковых. Тася обратилась через интернет к президенту Владимиру Путину с просьбой подарить её маме мотоблок или мини-трактор. Своё обращение девочка объяснила загруженностью матери на работе: женщина работала санитаркой в районной больнице, а в перерывах вела собственное хозяйство.

По данным СМИ, девочка якобы была вынуждена бросить школу из-за необходимости помогать маме. Власти, как утверждалось в публикациях, никак не реагировали на просьбы семьи о помощи.

Когда Перчиковы получили благотворительную поддержку, то их стали травить из зависти односельчане, сообщали журналисты. Однако на самом деле никакой агрессии со стороны односельчан не было: все опрошенные RT местные жители говорили, что либо вовсе не общались с Перчиковыми, либо поддерживали с ними ровные благожелательные отношения. Более того, томсинцы сами называли себя жертвами травли: по их словам, после публикаций в СМИ тысячи интернет-пользователей начали «защищать» Перчиковых и писать селянам угрозы, в том числе обещали приехать и всех сжечь.

После того как эхо первых публикаций поутихло, по селу пошли слухи, что Тася склонна к воровству и якобы украла у пожилой соседки 5 тыс. рублей. Кроме того, в сети всплыли фотографии с обнажённой несовершеннолетней Перчиковой. Как выяснилось позже, подруга Таси Вика Шлеева создала в соцсетях фейковый аккаунт соседского парня. Шлеева от лица молодого человека выпросила у Перчиковой фото и выложила их в интернет. В ситуацию вмешалась полиция, следственные органы, опека и областные власти. Дело было закрыто, поскольку Вика Шлеева из-за возраста не могла быть привлечена к ответственности.

В итоге Перчиковы спешно покинули Томсино, СМИ утратили к истории интерес, а местные жители наконец-то смогли пользоваться соцсетями без опаски. RT пообщался с Еленой Перчиковой, чтобы узнать, как живётся им с дочерью после пережитого медийного кошмара.

«Выбор для меня был очевиден»

В Томсино у Елены Перчиковой был сожитель Юрий Полубедов. После скандала Елена и Юрий разошлись. При этом, по словам Перчиковой, мужчина оставил себе часть пожертвованных ей вещей и 100 тыс. рублей, отправленных благотворителями. Номер его банковской карты был указан как один из доступных для взносов. Елена утверждает, что Юрий присвоил себе деньги как плату за содержание Перчиковых. Однако женщина подчёркивает, что получала больше сожителя и обеспечивала себя с дочерью сама.

«После истории с фото он мне поставил ультиматум: либо я Тасю в интернат сдаю, либо я должна с дочерью уехать, — говорит RT Перчикова. — Выбор для меня был очевиден. Мы с Тасей забрали часть вещей, питомцев и ночью уехали. За один раз мы всё не вывезли, на второй наш приезд Юра дверь уже не открыл, выставил наши пожитки на улицу».

Елена тяжело восприняла эту ситуацию, поскольку они давно встречались с Юрием и строили совместные планы. Сейчас она говорит, что после такого предательства ни с кем больше связываться не хочет.

Денег у Перчиковых во время переезда было немного, но при поддержке благотворительного фонда они смогли купить участок в 50 соток в посёлке Поречье Псковской области. В старом деревянном доме — площадью около 24 кв. м — пара стульев, кухонный стол и диван, на котором мама с дочкой спят вдвоём. Помимо дома, на участке стоят несколько амбаров в аварийном состоянии, баня и уличный туалет.

Коммуникаций на участке нет, дом отапливается дровами, но печь требует замены. Есть газовая плита, но баллон для неё один и заправлять его приходится возить за 30 км от посёлка, в Великие Луки. Самая большая проблема у них с водой. Колодец находится в нескольких десятках метров от дома, вода в нём илистая и требует очистки. Шланги, идущие к дому, у Перчиковых забились, вёдра до дома им приходится носить самим в горку.

© Фото из личного архива

Сейчас Тася Перчикова ходит в шестой класс местной школы. Ранее сообщалось, что в Томсино девочка якобы была вынуждена бросить учёбу из-за необходимости помогать матери по хозяйству. Однако, как выяснил RT, Тася изначально почти всё время находилась на домашнем обучении: у неё диагноз «гиперактивность», из-за чего девочке сложно было просидеть весь урок, не отвлекаясь. В Поречье возможности учиться на дому нет, поэтому школьница ходит на уроки, как и все её сверстники. Первую четверть она закрыла без троек.

У Перчиковой есть ещё старшая дочь Настя (в соцсетях она называет себя Ульяной), сейчас ей 21 год. В 2011 году между Еленой и Настей произошёл конфликт, попавший в СМИ. Перчиковы жили тогда в квартире в Санкт-Петербурге. Настя обвиняла мать в побоях и заявила об этом в органы опеки. Елена же утверждает, что дочь не трогала. Женщина сама отказалась от родительских прав и отдала Настю в интернат.

По словам Перчиковой, она боялась, что младшая, Тася, попадёт под удар, если вмешается опека.

«Старшая должна была получить от государства льготное обучение и потом квартиру. Я этого ей дать тогда не могла, — объясняет свой поступок Елена. — Договориться мы с ней тоже не смогли, она хотела свободы. Вот и получила её. Надеюсь, она меня когда-нибудь поймёт».

Отношения между женщиной и её старшей дочерью до сих пор напряжённые. Они иногда общаются в социальных сетях, периодически блокируя друг друга.

«Боюсь выйти с участка»

Одной из главных проблем сейчас Елена называет агрессию со стороны местных подростков. По её словам, они по ночам приходили на их участок и стреляли из пневматического оружия по домашнему скоту и птице. Однажды женщина попыталась их прогнать, но они выстрелили в её сторону, говорит Перчикова. Она написала заявление в полицию, но, по её словам, дело заведено не было, поскольку подозреваемые — несовершеннолетние. Сами дети говорили, что не целились в Елену.

Не было возбуждено дело и после того, как летом Перчиковы обнаружили в сарае на участке свою овчарку, повешенную на шлейке. При этом животное было изуродовано. По словам Елены, собака была воспитанная и неагрессивная, а Тася была к ней очень привязана. Участковый, как рассказала Перчикова, отказался выяснять, кто так поступил с животным, добавив, что «ещё бы ему убийством собак заниматься».

Свободный доступ посторонних на участок Перчиковых связан с тем, что там нет забора. Из-за этого по соседним участкам разбредаются принадлежащие семье козы и коровы. По той же причине Елена пока не ищет себе работу: боится оставлять участок без присмотра, пока Тася в школе.

На новый забор денег у Перчиковых пока нет. Местная администрация может выделить им разовую социальную субсидию — это 30 тыс. рублей максимум, причём оплатить ими можно только стройматериалы. Деньги Елена планирует потратить на новый амбар для животных.

Единственный источник дохода Перчиковых сейчас — продажа творога. Клиентов Елена ищет в сети и доставляет товар в Петербург на автобусе. В будущем женщина планирует научиться делать козий сыр, завести пчёл, сделать пруд для уток и гусей, увеличить количество дойного скота.

Даже после перенесённого Елена на жизнь не жалуется и старается смотреть в будущее с оптимизмом.

«Я не опустила руки, не сдалась, я понимаю, что многим гораздо тяжелей, — говорит она. — Я благодарна всем, кто мне помогал и помогает. Денег, конечно, не хватает, но с этим я справлюсь».

О прошлом Перчиковы почти не вспоминают. Елена считает, что всё произошло из-за недопонимания и искажения фактов в медиа. Зла она при этом ни на кого не держит.

«У всех свои тараканы, некоторых людей не понимаю я, некоторые не понимают меня, это нормально, — сказала Перчикова. — Надо двигаться дальше и не опускать руки. Для меня это был страшный сон. Кем я только не представала в разговорах людей — и профессиональной аферисткой, и безответственной матерью, кем угодно. Но это позади. Мы с Тасей всё преодолеем».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.