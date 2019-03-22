«Нам самим пишут угрозы, обещают приехать и всех сжечь»: как жителей псковского села обвинили в травле 12-летней девочки

RT побывал в селе Томсино Псковской области, жители которого якобы затравили семью 12-летней Таси Перчиковой за обращение к президенту с просьбой подарить её маме трактор. Местные жители уверяют, что у них нет претензий к Перчиковым. Однако мать Таси, Елена Перчикова, признаётся, что публикации в СМИ о письме президенту фактически подставили её, и сожалеет, что «ничего отмотать назад уже нельзя». Также RT нашёл старшую дочь Елены — Анастасию Киселёву, за избиение которой против Перчиковой возбуждалось уголовное дело, а от самой дочери женщина в итоге отказалась. Девочка воспитывалась в интернате. По мнению Насти, с которой пообщался RT, мать сама «вляпалась в историю», а Тася стала жертвой обстоятельств. Как изменилась жизнь села Томсино после внимания СМИ — в репортаже RT.

В конце 2018 года Тася отправила через интернет письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой подарить её маме, 43-летней Елене Перчиковой (сама она называет себя Алёной. — RT), мотоблок или мини-трактор. Своё обращение девочка объяснила загруженностью матери на работе — женщина работала санитаркой в районной больнице, а между сменами возделывала собственное хозяйство.

По мотивам этого обращения в январе 2019 года в гости к Перчиковым приехали журналисты «Радио Свобода»*.

Репортёры несколько дней снимали Тасю и в результате сделали материал о том, как девочке пришлось бросить школу, чтобы помогать маме по хозяйству.

После этой публикации семья стала получать посылки с подарками от неравнодушных людей. Однако позже всё это обернулось крупными проблемами не только для Таси с Еленой, но и всей деревни, где они живут.

На прошлой неделе в СМИ появились публикации о том, что семья подвергается травле со стороны местных жителей: якобы односельчане не дают Тасе с мамой прохода, угрожают им и называют выскочками за их слишком активную позицию и полученную помощь.

Однако, как выяснил RT, история о травле преувеличена.

«Лучше бы этого письма не было»

Из Санкт-Петербурга в Псковскую деревню Перчикова бежала от кредиторов. Женщина занималась бизнесом и влезла в долги. В северной столице за Тасей и Еленой числится муниципальная квартира, в которой кроме них прописана Анастасия Киселёва — дочь Перчиковой от первого брака.

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За издевательства над Настей в отношении Елены возбуждалось уголовное дело, которое позднее было закрыто. Впоследствии Перчикова официально отказалась от старшей дочери. Настя воспитывалась в интернате и сейчас живёт в коммуналке. Она считает, что в разгоревшемся скандале виновата её мать, которая постоянно «вляпывается в истории».

Перчиковы живут недалеко от въезда в деревню, на самом краю улицы. У них небольшой одноэтажный деревянный дом, — окна завешены, дверь заперта. Это, наверное, единственное в Томсине жильё, закрытое на ключ, — местные дверей обычно не запирают.

Понять осадное положение Перчиковых можно — после публикаций в СМИ день за днём их навещают правоохранители, работники администрации и журналисты. Елена согласилась поговорить с RT, но без съёмки.

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Внутри дома чисто и убрано, хотя Елена и предупредила заранее «о бардаке». 12-летняя Тася тоже дома, но на время интервью её попросили удалиться в комнату — ей во «взрослых разговорах» участвовать не разрешили. Впрочем, иногда она пыталась подслушивать и всячески привлекала к себе внимание.

«Мне уже ни трактор, ничего не нужно, — рассказывает RT Елена. — Вот купила себе инкубатор для кур, что-то по мелочам для хозяйства, электропастуха. Это того не стоит! Лучше бы вообще этого письма не было! Я сюда приехала не для того, чтобы потом уехать, поджавши хвост».

По словам Елены, про письмо она долго не знала — Тася отправила его, пока женщина была на дежурстве в больнице. Потом к ней приехали журналисты, сказали, что снимают фильм о том, как Тася помогает ей по хозяйству.

«В фильме-то ничего особо не было сказано, — говорит Елена. — Жил у соседа Валеры этот Андрей (журналист «Радио Свобода». — RT), приходил к нам, снимал. Всё было безобидно. А потом уже началось».

На вопрос, считает ли Елена, что журналисты её фактически подставили, она отвечает утвердительно. Она сожалеет, что «ничего отмотать назад уже нельзя».

На вопрос: «А была ли травля?» — Елена всё же заметила, что были случаи, но не в Томсине, а в райцентре Себеже, где она работает в больнице. По её словам, к ней приходили незнакомые люди и всячески обзывали её, угрожали. Полиции она сообщила только о двух последних инцидентах.

«В итоге из больницы меня попросили, — посетовала Перчикова. — Всё окрасилось в крайне негативные краски, оставаться там стало невозможно. Я и здесь из дома уже не выхожу. Если за покупками и езжу куда, то как можно дальше».

Однако старшая медсестра Себежской ЦРБ Елена Сенина, у которой в подчинении находилась Перчикова, утверждает, что в больнице к Перчиковой все относились нормально и никто никакого давления на неё не оказывал.

«Мы все удивились, когда 13 марта она неожиданно сказала, что больше не будет работать, а через три дня в интернете стали писать, что мы её затравили. Но это неправда!» — заявила RT Cенина.

«Отчасти сама виновата»

Между тем Перчикова признаётся, что рассказы про воровство Таси, которые появились в СМИ, — правда.

«(Рассказы односельчан. — RT) про воровство и обнажённые фотографии, к сожалению, правда, — говорит Елена. — Я её и на дом перевела учиться, потому что к ней свой подход нужен. Всё это она писала или выкладывала, пока я на дежурствах была. А интернет я ей боялась отключить, чтобы как со старшей не вышло».

Ранее Вика, подруга Таси, разыграла её: с фальшивого аккаунта мальчика, который нравился Тасе, она попросила прислать фотографии в голом виде. А потом поделилась ими со знакомыми сверстниками. Вскоре про фото узнали и взрослые.

Наказывать дочь за распространение фото Перчикова не собирается, но хочет, чтобы родители Вики поговорили с ней.

«Мне плохо стало, когда я про эти фотографии узнала. Их почти весь Себеж видел, — вспоминает Елена.

По словам Перчиковой, дочка у неё гиперактивна, и всё происходящее воспринимает как игру. Сама же она уже не выдерживает внимания сотрудников правоохранительных органов, чиновников и журналистов — хочет уехать и поменять фамилию: «отчасти сама виновата, потому что недоглядела».

Воспитанием Таси Елена собирается заняться более плотно. По её словам, если девочка не прекратит устраивать такое «шоу», то она отправит её в кадетский корпус на воспитание.

Старшая дочь

Елена рассказала, что до августа прошлого года она жила в Петербурге, где занималась разведением кошек. Помимо Таси у неё есть старшая дочь, Настя. Перчикова уверяет, что с ней тоже пришлось «натерпеться».

«У старшей с детства стоял психиатрический диагноз, — пояснила Елена. — Она постоянно играла на форуме в текстовую РПГ-игру. Но как-то у неё с учёбой пошли проблемы. Это был 2011 год, ей 12 было. Я ей интернет отключила ненадолго в наказание, так она пошла к знакомой и от неё на форуме этом стала писать что я её, дескать, бью систематически. Форум мониторила какая-то женщина из опеки, сообщение заскринила и написала на меня заявление».

В отношении Перчиковой было возбуждено уголовное дело по 116 УК РФ «Побои» и 156 УК РФ «Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Перчикова уверяет, что Настя тогда всё придумала. Дело было закрыто, а она из-за этой истории потратилась на адвокатов и потеряла бизнес.

«Прошло несколько лет, старшая снова начала финты выдавать, — говорит Елена. — У меня уже на руках Тася была, я её в первый класс вела. В итоге я посоветовалась с разными людьми и приняла решение — написала заявление, что не в состоянии содержать обеих дочерей. Фактически написала самостоятельный отказ от родительских прав».

По её словам, старшая дочь, юридически став «круглой сиротой», получила право на жильё и образование. Елена не отрицает, что такой шаг можно считать радикальным, но просит войти в положение.

«У меня младшая неспокойная, — оправдывается Перчикова. — Я одна была. У старшей отец самоустранился, у младшей сел за наркотики, а потом уехал на Украину. Психиатры сказали, что у Насти настолько сильное самовнушение, что она если говорит, например, что её избили, то у неё правда начинают губы белеть, глаза от ужаса выпучиваются. Она реально полностью верила в свои фантазии. Мне с Тасей тяжело было, как бы я ещё её потянула с такими особенностями?».

«Пугала детским домом»

RT удалось разыскать старшую дочь Перчиковой Анастасию Киселёву (в переписке называет себя Ульяной. — RT). Ей сейчас 21 год. Девушка уверяет, что мать её всё-таки била, а потом заставила отказаться от показаний.

«Она меня тогда пугала детским домом, а мне казалось, что детский дом — это прямо ужас. И пришлось сказать, что это неправда. И потом она говорила, что всё было сделано ради Таси. Она якобы боялась, что и её заберут», — рассказывает Настя.

По словам Насти, в интернате ей жилось лучше, чем с матерью. Она утверждает, что в квартире всегда была грязь, запах от собак и кошек. Дочь отмечает, что на её мать постоянно жаловались соседи. Сама же Елена Перчикова нигде официально не работала.

«Ходила убирать квартиры. Я помню последний случай был, её обвинили в краже ноутбука из дома», — рассказывает RT Настя.

О скандале вокруг матери девушка читала в интернете. По её мнению, Елена «опять вляпалась в историю и опять все кругом виноваты».

«За Тасю надо переживать. Мне сказали, она даже уже сбегала из дома, когда они жили в Кингисеппе, и её поймали на границе с Эстонией. Видимо, после этого Елена и решила уехать в Томсино», — считает Настя.

Сейчас девушка ждёт получения квартиры, положенной ей, как сироте, от государства. Органы опеки поставили её на очередь, дом строится.

По словам Насти, в переписках мать утверждает, что она должна быть ей благодарна, так как иначе не получила бы квартиру. Судя по переписке, мать не исключает, что Тасю тоже сдаст в детдом ради жилья.

Переписка Насти (она называет себя Ульяной. — RT) с матерью

Родная квартира Насти, где она жила с мамой и дочерью, заперта на ключ уже несколько лет. Перчикова-старшая бросила квартиру с долгами по ЖКХ и без ремонта.

«Она как-то писала мне, хотела убедить приватизировать старую квартиру, чтобы её продать. Я ей сказала, что я не буду этим заниматься, пока не решится вопрос с очередью. Квартира сейчас вся «убитая» и с долгами. Кухни, как я помню, там нет. Она всю её разобрала, хотела сделать ремонт, но её «кинули». Не думаю, что когда она оттуда съезжала, все фекалии от животных и грязь убрала», - говорит Настя.

Руководитель отдела попечительства и опеки муниципального образования «Красненькая речка» Елена Соловьёва подтвердила RT, что за Перчиковой сохраняется муниципальная квартира.

«Мы позавчера хотели вместе с Настей попасть в эту квартиру, где она также прописана. Но квартира на замке. По словам соседей, там никто сейчас не живёт, — рассказывает Соловьёва. — Когда в последней раз мы туда заходили, там была полная разруха».

По словам чиновницы, к Насте у них никаких претензий нет. «У неё был возрастной конфликт с матерью, который усугубился тем, что в доме были ненадлежащие условия. Настя с этим мириться не хотела».

Чиновница говорит, что Перчиковой давали рекомендации, как следует наладить отношения с дочерью, однако та решила от неё отказаться.

Жертвы клеветы

Сейчас в Томсино порядка 190 домов и 300 человек населения. Крупных построек всего несколько: здание клуба с библиотекой, школа и фельдшерско-акушерский пункт. Школа в том году закрылась — не хватало как учителей, так и учеников. Учиться дети ездят на автобусе в соседние населённые пункты. Ещё в деревне есть пара небольших магазинов, почта, лесопилка, а также построенная жителями деревянная часовня.

© Фото из личного архива

Заведущая местным клубом Галина разговаривать сначала не хотела — по её словам, прошлое её интервью сильно извратили, и она теперь боится журналистов.

«Якобы я Тасю не пускала в библиотеку и клуб, — возмущается Галина. — Это всё ерунда, я ей сама предлагала, мол, Тася, у нас кружки есть, поём мы тут и танцуем, приходи. Тася сказала, что ей мама не разрешает. Я что одну, что другую, всего пару раз видела».

Библиотекарь Валентина Петровна разделяет мнение Галины, что скандал про якобы травлю неместных Перчиковых абсолютно надуманный.

«Тут почти все приезжие в той или иной степени, — объяснила RT Валентина. — Я приехала сюда в 1983 году, Галина вот в 90-х. Коренных томсинцев тут немного. Ни у кого проблем при переезде никогда не возникало, здесь есть люди из Узбекистана, из Белоруссии, с Украины, из самых разных частей России. Как и остальных, Перчиковых никто не обижал».

Валентине и Галине неприятно слышать слухи про деревню, но Перчиковых они в этом не винят и не осуждают. По их мнению, Томсино стало жертвой клеветы по вине журналистов.

Фильм «Радио Свобода» женщины считают и вовсе странным — по их словам, все родители в деревне стараются, чтобы дети получили образование, а не занимались целый день по хозяйству.

Продавщица местного магазина Татьяна, как и Перчиковы, перебралась в Томсино из Петербурга. Её поражает, как из абсолютно заурядной ситуации пользователи соцсетей раздули скандал.

«Устроили просто кошмар что, — возмутилась она в разговоре с RT. — В интернет зайти страшно! В «Подслушано в Себеже» мрак творится. Мы тут просто уродами какими-то рисуемся, фашистами, людоедами. Нам угрозы пишут, в том числе и детям, обещают приехать и всех сжечь. Как на это реагировать?».

18 марта в клубе деревни прошёл народный сход, посвящённый травле селян в интернете. Присутствовавшая на сборе полиция и заместитель поселковой администрации пытались донести до томсинцев, что в интернете «не надо кормить троллей», то есть — не надо давать повода хулиганам для провокаций и не вступать с посторонними в дискуссии.

В магазине Тасю особо не видели. Сказали, что девочка просилась на работу, но ей было отказано из-за возраста. Продавщицы слышали про то, что девочка воровала. Знают они и про случай с фотографиями Таси, но «тут-то об этом все забыли уже».

«Я её и не видел почти, Елену — говорит сосед Перчиковых Леонид. — Мешать они мне не мешали, разве что козы их всех достали. Они их не закрывают, и те по улице бегают и по другим участкам. Заборов-то у нас у многих нет. А так я к ним всегда без претензий был каких-либо. Да и сейчас мне всё равно».

Раньше Тася иногда забегала к нему в гости, но потом, когда стали всплывать истории про воровство, местные стали настороженно относиться к визитам девочки. У одной из местных жительниц, 80-летней Валентины Шпаковой, девочка якобы украла 5 тысяч рублей, отложенных женщиной с пенсии.

«Надо меньше в интернете про себя писать»

Ещё несколько опрошенных RT томсинцев повторяли примерно одно и то же: Перчиковых не осуждают и никогда не обижали, в СМИ пишут чушь, в интернете их поливают грязью на пустом месте, а им самим ситуация порядком надоела. Пассажиры вернувшегося около четырёх часов дня в деревню автобуса со школьниками тоже были вполне единодушны: ничего плохого про Тасю они не думают, но с ней не общаются.

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«С Тасей мы гуляли раньше, — сказала одна из школьниц. — Но она стала хамить, плохо себя вести, и мы перестали общаться. Я одно поняла — надо меньше в интернете о себе писать, и такого не будет, как с ней».

Один из учредителей местной лесопилки Вячеслав Буров — коренной житель Томсино. Скандал вокруг деревни его сильно расстраивает.

«Хорошо, что у меня родители интернетом не пользуются, — говорит Буров. — Им уже по 80 с лишним, их бы эта история убила просто. Ведь когда пишут в интернете гадости, это же и ко мне относится. Вся эта грязь».

У Вячеслава работает гражданский муж Перчиковой Юрий Полубедов. По мнению Бурова, он контролировал ситуацию в семье и не имел рычагов давления на Тасю.

При этом сам Полубедов решил разойтись с Перчиковыми после произошедшего. Он дал матери с дочерью срок на выселение до конца марта — до этого жили вместе три года.

С новой работой и жильём Елене обещали помочь в департаменте социальной защиты. Ситуация находится на личном контроле у первого вице-губернатора области Веры Емельяновой.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.