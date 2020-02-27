Прокуратура Москвы выявила нарушения в деятельности ГБУ «Ритуал». Об этом RT сообщила москвичка Марина Фокина, которая обращалась в надзорное ведомство с жалобой.

По словам Фокиной, руководство московского кладбища «Ракитки», находящегося в ведении ГБУ «Ритуал», полгода отказывало в захоронении её бабушки, в связи с чем она и обратилась в прокуратуру.

«Отказ учреждения в захоронении Фокиной Ю.Н. в отсутствии препятствующих этому обстоятельств является нарушением статей 5, 7 Закона №8-ФЗ, а также статьи 24 №5-ФЗ «О ветеранах». В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой города директору ГБУ «Ритуал» Екимову А.А. вынесено представление об их устранении», — цитирует ответ прокуратуры собеседница.

Как ранее сообщал RT, несколько месяцев в Москве не могли похоронить ветерана войны и труженицу тыла Юлию Фокину. Как рассказывала внучка покойной, её бабушка ещё в 2011 году приобрела место для захоронения на кладбище «Ракитки».

Женщина умерла 20 сентября 2019 года. После этого администрация отказала родственникам в захоронении, так как договоры с предыдущим владельцем кладбища, ЗАО «Ритуал-1», были признаны недействительными.

Директор ЗАО «Ритуал-1» уверял, что предоставил ГБУ «Ритуал» беспрепятственный доступ ко всему архиву и выслал правоустанавливающие документы.

Позднее Следственный комитет начал проверку по данному факту.