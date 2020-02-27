СК расследует исчезновение знакомой с фигурантами дела «Сети» женщины

Следственные органы расследуют уголовное дело об исчезновении жительницы Пензы, которая была знакома с фигурантами дела «Сети»*, по статье «Убийство».

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство.

«Следственными органами... инициирована передача из органов внутренних дел имеющихся материалов о розыске Екатерины Левченко, и в целях установления всех обстоятельств произошедшего незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 31 марта 2017 года Екатерина Левченко покинула свою квартиру в Пензе и пропала. До сих пор её местонахождение не установлено.

Следователи выясняют все обстоятельства её исчезновения, а также местонахождение Левченко.

В конце февраля Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) призвал расследовать жалобы фигурантов дела «Сети» о пытках.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

Подробности — в материале RT.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.