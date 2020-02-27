В Кандалакше завели дело о халатности после покушения на ребёнка
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Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
«Возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК России)», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что будет проверено качество профилактической работы с несовершеннолетним.
Пострадавший мальчик находится в больнице со своей мамой, по оценке медиков, он идёт на поправку.
Ранее следователи возбудили дело в отношении подростка, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего в Кандалакше.
Детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган рассказал, что подозреваемый в попытке убийства подросток «почувствовал безнаказанность».