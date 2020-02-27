В Кандалакше завели дело о халатности после покушения на ребёнка

В Кандалакше Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних после попытки 15-летнего подростка задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика.

Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК России)», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что будет проверено качество профилактической работы с несовершеннолетним.

Пострадавший мальчик находится в больнице со своей мамой, по оценке медиков, он идёт на поправку.

Ранее следователи возбудили дело в отношении подростка, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего в Кандалакше.

Детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган рассказал, что подозреваемый в попытке убийства подросток «почувствовал безнаказанность».