В Кандалакше возбуждено дело после попытки подростка убить ребёнка

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В Кандалакше Мурманской области возбуждено уголовное дело против 15-летнего подростка, который подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика.

«По данным следствия, 21 февраля 2020 года несовершеннолетний, 2004 года рождения, находясь на Новой улице в городе Кандалакше Мурманской области, избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. После потери последним сознания подозреваемый, считая, что мальчик мёртв, закопал его в снег», — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Взрослые обнаружили ребёнка и вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Жизни мальчика ничто не угрожает.

Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Пермском крае арестовал 41-летнего жителя Соликамска, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью.

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