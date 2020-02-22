В Кандалакше возбуждено дело после попытки подростка убить ребёнка
«По данным следствия, 21 февраля 2020 года несовершеннолетний, 2004 года рождения, находясь на Новой улице в городе Кандалакше Мурманской области, избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. После потери последним сознания подозреваемый, считая, что мальчик мёртв, закопал его в снег», — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Взрослые обнаружили ребёнка и вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Жизни мальчика ничто не угрожает.
Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее суд в Пермском крае арестовал 41-летнего жителя Соликамска, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью.