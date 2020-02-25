Детский омбудсмен прокомментировал сообщения о попытке подростка убить ребёнка в Мурманской области

Детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган прокомментировал сообщения о попытке 15-летнего подростка из Кандалакши убить 11-летнего мальчика.

«Парень почувствовал безнаказанность. Он совершает одно преступление, второе, третье. Комиссия ПДН может только объявить общественное порицание, маму оштрафовать на 500 рублей. Ему стало интересно, ему нравится, на их языке, «доставать», маленьких, не равных ему», — заявил Коган в беседе с Nord-News.

Уполномоченный по правам ребёнка также сообщил, что встречался с матерью пострадавшего. Он отметил, что она настроена решительно.

«Мы договорились, как будем действовать», — сказал Коган.

По его словам, женщина подаст иск в суд. Как добавил омбудсмен, такое нельзя спускать.

Ранее сообщалось, что в Кандалакше возбуждено дело после попытки подростка убить ребёнка.

URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали подозреваемого в нападении на школьниц 7 января.