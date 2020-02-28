Названы регионы — лидеры России по продаже алкоголя

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составил рейтинг регионов России по легальным продажам алкоголя в 2019 году. Результаты анализа имеются в распоряжении RT.

Первое место среди российских регионов по уровню легальных продаж алкоголя в прошлом году заняла Сахалинская область. Там было продано 11 литров абсолютного алкоголя (спирта) на душу населения.

На втором месте — Республика Коми (10,6 литра). Далее идут Магаданская область (10,5 литра), Удмуртия (9,9 литра) и Московская область (9,7 литра).

Меньше всего абсолютного алкоголя на душу населения было продано в Чечне (0,09 литра).

Также низкие продажи алкоголя на душу постоянного населения зафиксированы в Ингушетии (0,1 литра), Северной Осетии (0,5 литра), Дагестане (0,7 литра) и Кабардино-Балкарии (0,8 литра).

Как пояснил в беседе с RT директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, для расчётов были использованы данные о легальных розничных продажах алкоголя из единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и численность постоянного населения во всех регионах страны по данным Росстата.

В пресс-службе Росалкогольрегулирования уточнили RT, что статистика ЕГАИС отображает информацию об объёме розничных продаж алкогольной продукции в части как маркированного алкоголя (крепостью свыше 9%), так и пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

«Рейтинг для того или иного региона может носить достаточно условный характер, поскольку у нас значительная часть населения сегодня (в основном мужчины) трудится вахтовым методом в других регионах, а делим мы на постоянное население. Также важно учитывать, что большое число легальных продаж в ряде областей не означает, что эти регионы более «алкогольные», а говорит о том, что население там живёт лучше и предпочитает нелегальному продукту легальный», — считает Вадим Дробиз.

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