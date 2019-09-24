Названы самые популярные алкогольные напитки в России

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Александра Рыкова
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском», которые есть в распоряжении RT.
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
  • © Peter Dench
  • Gettyimages.ru

Среди алкогольных напитков в ТОП-5 самых популярных также вошли вино, водка, коньяк и сидр.

При этом, согласно статистике за сентябрь 2018 года, вместо сидра в пятёрку лидеров по продажам входило шампанское.

Самым популярным безалкогольным напитком стала вода. Кроме неё в список также вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики (эти показатели за год не изменились).

Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс. Всего было проанализировано более 15 млрд кассовых чеков.

Ранее учёные также выяснили, что в качестве оптимального напитка для людей, придерживающихся здорового образа жизни, может стать безалкогольный напиток на основе топинамбура.

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