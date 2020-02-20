Роскачество составило рейтинг российских ликёрных вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг ликёрных вин, произведённых из российского винограда.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», список был составлен по результатам исследования, проведённого в рамках «Винного гида России».

Из 50 образцов в рейтинг вошли 35 сладких и ликёрных вин различных типов.

«Для сравнения: в прошлом году закупщики Роскачества приобрели 31 образец вина, а в рейтинг вошло 29», — отметили специалисты.

Эксперты признали лидерами образцы двух крымских предприятий, обладающих более чем столетней историей производства вин данной категории.

Выдержанные ликёрные вина из Дербента стали открытием года.

Газета «Известия», в свою очередь, уточняет, что ликёрные вина — одна из старейших категорий в мировом виноделии.

При производстве вино крепят очищенным алкоголем различного происхождения, а затем выдерживают в дубовых бочках.