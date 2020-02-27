ФАС проследит за ценами на авиабилеты в связи с ситуацией с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«ФАС России будет проводить мониторинг цен на авиабилеты, с тем чтобы в результате падения прибыли авиакомпаний на внешних рынках не поднимались цены на внутренних направлениях», — сказали в службе.
Ранее Федеральное агентство по туризму России рекомендовало приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
26 февраля стало известно, что Россия вводит ограничение на авиасообщение с Южной Кореей в связи с распространением COVID-19.