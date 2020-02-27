ФАС проследит за ценами на авиабилеты в связи с ситуацией с COVID-19

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена мониторить цены на авиабилеты в связи с ограничением авиасообщения с рядом стран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«ФАС России будет проводить мониторинг цен на авиабилеты, с тем чтобы в результате падения прибыли авиакомпаний на внешних рынках не поднимались цены на внутренних направлениях», — сказали в службе.

Ранее Федеральное агентство по туризму России рекомендовало приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

26 февраля стало известно, что Россия вводит ограничение на авиасообщение с Южной Кореей в связи с распространением COVID-19.