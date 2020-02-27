Опрос: 88% россиян планируют есть блины на Масленичной неделе
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования.
Уточняется, что печь блины собираются 78% россиян.
При этом почти половина опрошенных собираются готовить блины два-три раза за праздничную неделю, 22% — только один раз, 15% — почти каждый день, 12% — четыре-пять раз.
Кроме того, 80% респондентов собираются принести извинения родным и близким в Прощёное воскресенье, 68% планируют пойти в гости или принять гостей, 46% будут участвовать в народных гуляньях.
По данным опроса, 52% россиян считают Масленицу частью культуры страны, 20% связывают этот праздник со встречей весны и солнца, 6% — с подготовкой к посту.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, как правильно есть блины.