Опрос: 88% россиян планируют есть блины на Масленичной неделе

По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 88% россиян планируют на Масленичной неделе есть блины.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования.

Уточняется, что печь блины собираются 78% россиян.

При этом почти половина опрошенных собираются готовить блины два-три раза за праздничную неделю, 22% — только один раз, 15% — почти каждый день, 12% — четыре-пять раз.

Кроме того, 80% респондентов собираются принести извинения родным и близким в Прощёное воскресенье, 68% планируют пойти в гости или принять гостей, 46% будут участвовать в народных гуляньях.

По данным опроса, 52% россиян считают Масленицу частью культуры страны, 20% связывают этот праздник со встречей весны и солнца, 6% — с подготовкой к посту.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, как правильно есть блины.