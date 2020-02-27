Прокуратура обжаловала решение суда об УДО для экс-главы ФСИН Реймера

Короткая ссылка
В Калининградской области прокуратура обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера.
Прокуратура обжаловала решение суда об УДО для экс-главы ФСИН Реймера
  • Gettyimages.ru

«Калининградский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловал в апелляционном порядке решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера», — указали в ведомстве.

Уточняется, что ущерб от неправомерных действий экс-главы ФСИН не был возмещён до сих пор, однако суд всё равно удовлетворил ходатайство Реймера и принял решение о его условно-досрочном освобождении.

До рассмотрения вышестоящим судом апелляционного представления прокурора Реймер будет находиться в исправительном учреждении.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно Реймера.

Замоскворецкий районный суд Москвы признал Реймера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) в июне 2017 года. Суд счёл доказанным, что он и его подельники организовали мошенническую схему при закупке электронных браслетов. Преступные действия нанесли ущерб бюджету России на сумму не менее 2,7 млрд рублей.

Реймер был приговорён к восьми годам лишения свободы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить