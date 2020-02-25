Суд освободил по УДО осуждённого на восемь лет экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осуждённого за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Реймера», — сказали в суде.

В мае 2019 года суд отказал в условно-досрочном освобождении Реймеру.

В июне 2017 года экс-глава ФСИН Реймер был приговорён к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей. Его бывшему заместителю Николаю Криволапову суд назначил пять лет и восемь месяцев колонии со штрафом в 600 тыс. рублей, а экс-директору ведомственного ФГУП Виктору Определенову — шесть лет колонии и 700 тыс. рублей штрафа.

Ещё один фигурант, бизнесмен Николай Мартынов, был осуждён на три года и восемь месяцев. Дело в отношении него слушалось в особом порядке, так как он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Суд установил, что преступная группа в 2010—2012 годах похитила более 1,2 млрд рублей, которые были выделены ФСИН из бюджета для обеспечения ведомства системами электронного контроля (электронными браслетами).

Их закупка была проведена по ценам, завышенным в несколько раз.