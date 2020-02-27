Роскачество проверило муку для блинов

Короткая ссылка
Специалисты Роскачества проверили 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов («мука блинная») российского производства.
Роскачество проверило муку для блинов
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», по результатам испытаний ни в одной смеси не было обнаружено никаких посторонних примесей, вредителей, сальмонелл, кишечной палочки и ГМО.

Вся проверенная продукция признана безопасной.

Отмечается, что лучшие результаты по итогам испытаний показала блинная мука «По бабушкиному рецепту», получившая высшую оценку по пятибалльной шкале.

Оценку выше четырёх баллов в рейтинге Роскачества получили торговые марки «Пышечка», «С. Пудовъ», «Аладушкин», «Предпортовая», «Печём дома», «Волшебное дерево» и GARNEC.

Уточняется, что в муке «Печём дома», «Золотое утро», «Пышечка», «Мелькомбинат №3» и GARNEC при проверке были обнаружены следовые количества пестицидов.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов беседе с НСН рассказал о результатах проверки ингредиентов, входящих в состав традиционных масленичных блинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить