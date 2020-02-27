Роскачество проверило муку для блинов
- РИА Новости
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Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», по результатам испытаний ни в одной смеси не было обнаружено никаких посторонних примесей, вредителей, сальмонелл, кишечной палочки и ГМО.
Вся проверенная продукция признана безопасной.
Отмечается, что лучшие результаты по итогам испытаний показала блинная мука «По бабушкиному рецепту», получившая высшую оценку по пятибалльной шкале.
Оценку выше четырёх баллов в рейтинге Роскачества получили торговые марки «Пышечка», «С. Пудовъ», «Аладушкин», «Предпортовая», «Печём дома», «Волшебное дерево» и GARNEC.
Уточняется, что в муке «Печём дома», «Золотое утро», «Пышечка», «Мелькомбинат №3» и GARNEC при проверке были обнаружены следовые количества пестицидов.
Ранее сопредседатель Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов беседе с НСН рассказал о результатах проверки ингредиентов, входящих в состав традиционных масленичных блинов.