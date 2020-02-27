Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей

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Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Авиация МЧС России приступила к проведению поисковых работ», — заявил представитель ведомства.

Уточняется, что поиск подростков, которых унесло в море вечером 25 февраля, когда они пытались пересечь реку Псезуапсе в посёлке Лазаревском, пришлось вести большую часть 26 числа на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. 

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после исчезновения детей в море в Сочи.

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