Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«Авиация МЧС России приступила к проведению поисковых работ», — заявил представитель ведомства.
Уточняется, что поиск подростков, которых унесло в море вечером 25 февраля, когда они пытались пересечь реку Псезуапсе в посёлке Лазаревском, пришлось вести большую часть 26 числа на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после исчезновения детей в море в Сочи.