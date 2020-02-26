Прокуратура начала проверку после исчезновения детей в море в Сочи

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Прокуратура Краснодарского края организовала проверку для выяснения обстоятельств исчезновения двух подростков в море в Сочи.
Прокуратура начала проверку после исчезновения детей в море в Сочи
  • РИА Новости

«Прокуратура края организовала проверку причин и условий, способствовавших 25 февраля 2020 года безвестному исчезновению двоих 14-летних мальчиков, которых накрыло волной во время их прогулки по пляжу в Лазаревском районе города Сочи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пропавшие в море дети учились в восьмых классах в МБОУ СОШ №75 и государственной специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №2 Сочи.

Ранее стало известно, что вертолёт Ка-32 начал мониторинг акватории для поиска двух подростков, которых при попытке перейти реку вброд в Лазаревском районе Сочи унесло течением в море. 

Сообщение об исчезновении детей поступило во вторник, 25 февраля, вечером. 

СК организовал проверку по факту происшествия.

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