Прокуратура начала проверку после исчезновения детей в море в Сочи

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку для выяснения обстоятельств исчезновения двух подростков в море в Сочи.

«Прокуратура края организовала проверку причин и условий, способствовавших 25 февраля 2020 года безвестному исчезновению двоих 14-летних мальчиков, которых накрыло волной во время их прогулки по пляжу в Лазаревском районе города Сочи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пропавшие в море дети учились в восьмых классах в МБОУ СОШ №75 и государственной специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №2 Сочи.

Ранее стало известно, что вертолёт Ка-32 начал мониторинг акватории для поиска двух подростков, которых при попытке перейти реку вброд в Лазаревском районе Сочи унесло течением в море.

Сообщение об исчезновении детей поступило во вторник, 25 февраля, вечером.

СК организовал проверку по факту происшествия.