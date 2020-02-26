В Сочи двоих детей унесло в море во время шторма

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Спасатели ведут поиски двух детей, которые «пытались перейти реку Псезуапсе в п. Лазаревское и были снесены в море потоком воды».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве рассказали, что «проведено обследование семи километров береговой линии».

«С наступлением светлого времени суток спланировано применение авиации МЧС России для проведения поисково-спасательных работ на акватории», — рассказали в МЧС.

СК организовал проверку по факту исчезновения детей.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов нашли двух школьников из города Калязина Тверской области, которые вечером 17 января ушли из дома и пропали

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