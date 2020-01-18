В Тверской области нашли двух пропавших школьников

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Сотрудники правоохранительных органов нашли двух школьников из города Калязина Тверской области, которые вечером 17 января ушли из дома и пропали. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
В Тверской области нашли двух пропавших школьников
  • РИА Новости

Отмечается, что в ночное и утреннее время проводились масштабные поисковые мероприятия, в которых участвовали следователи, полицейские, спасатели и волонтёры.

В рамках поисков были осмотрены улицы города, проверены чердаки и подвалы, проводились беседы с местными жителями.

По данным СК, школьники были обнаружены утром 18 января у своего приятеля, когда они пришли к нему домой.

«В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства их безвестного отсутствия. Со слов детей, всю ночь они гуляли», — заявили в ведомстве.

Ранее газета «Известия» писала, что в Карасуке пропала десятилетняя девочка, которая ушла из дома в музыкальную школу 15 января и не вернулась. СК возбудил уголовное дело.

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