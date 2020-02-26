Авиация МЧС привлечена к поиску унесённых течением в море детей в Сочи
- РИА Новости
По данным пресс-службы, борт с четырьмя спасателями на борту взлетел в 07:15.
Всего к поискам привлечено 154 человека личного состава от Единой государственной системы, 17 единиц техники, проинформировали в министерстве.
Сообщение о том, что двое детей пытались перейти через реку Псезуапсе и были снесены потоком воды, поступило вечером 25 февраля. Поиски осложнялись волнением на море.
Следственный комитет организовал проверку по факту происшествия.