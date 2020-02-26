Авиация МЧС привлечена к поиску унесённых течением в море детей в Сочи

Вертолёт Ка-32 начал мониторинг акватории для поиска двух подростков, которых при попытке перейти реку вброд в Лазаревском районе Сочи унесло течением в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

РИА Новости