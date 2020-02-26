Авиация МЧС привлечена к поиску унесённых течением в море детей в Сочи

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Вертолёт Ка-32 начал мониторинг акватории для поиска двух подростков, которых при попытке перейти реку вброд в Лазаревском районе Сочи унесло течением в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Авиация МЧС привлечена к поиску унесённых течением в море детей в Сочи
  • РИА Новости

По данным пресс-службы, борт с четырьмя спасателями на борту взлетел в 07:15.

Всего к поискам привлечено 154 человека личного состава от Единой государственной системы, 17 единиц техники, проинформировали в министерстве.

Сообщение о том, что двое детей пытались перейти через реку Псезуапсе и были снесены потоком воды, поступило вечером 25 февраля. Поиски осложнялись волнением на море.

Следственный комитет организовал проверку по факту происшествия.

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