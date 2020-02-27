Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

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Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на письмо Союза пивоваров.

«Просим вас сохранить допустимый объем заменяемого солода не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального», — говорится в тексте.

В Союзе российских пивоваров выразили надежду на «понимание и последующую корректировку определения пива в тексте ТР ЕАЭС 047/2018».

Как пояснили в союзе, речь идёт о техрегламенте ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», который должен вступить в силу 9 января 2021 года.

Отмечается, что согласно этому техрегламенту допускается замена до 50% пивоваренного солода зерном и зернопродуктами.

Как уточняется, в настоящий момент согласно российскому законодательству разрешено использование зернопродуктов не более 20% от массы заменяемого пивоваренного солода.

Ранее председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман заявил, что формула минимальной розничной цены на пиво должна быть универсальной и объективной, а не установленной в пользу тех или иных производителей.

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