Счётная палата отчиталась о проверке детских поликлиник

В Счётной палате рассказали о результатах проверки материально-технической базы детских поликлиник. Соответствующий отчёт опубликован на сайте ведомства.

В отчёте говорится, что «большинство зданий лечебных учреждений по-прежнему находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, что приводит к естественному их разрушению».

Так, согласно данным ведомства, по состоянию на 1 января 2019 года из 116 865 зданий, где оказывается медпомощь, «14 % находились в аварийном состоянии, в 30,5 % отсутствовал водопровод, в 52,1 % — горячее водоснабжение, в 41,1 % — центральное отопление, в 35 % — канализация».

Кроме этого, в Счётной палате сообщили, что в 47 % из этих зданий «не обеспечивалась доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.