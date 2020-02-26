Экс-юрист ФБК Серуканов прокомментировал арест Литреева

Экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов в стриме RT прокомментировал арест сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении наркотиков.

«Литреев — типичный типаж, который заработал какую-то копейку. Такие в нулевых были персонажи, которые заработают шальных денег — и у них просто башню сносит... Литреев — он в себя поверил и посчитал, что он оппозиционный бог, который зарабатывает бабки и которому море по колено. И тут Остапа понесло», — сказал Серуканов.

24 февраля суд в Екатеринбурге арестовал сооснователя и руководителя IT-компании Vee Security Александра Литреева по обвинению в хранении наркотиков.

У IT-специалиста были обнаружены две таблетки MDMA, он признал вину. Позднее стало известно, что Литреев имеет несколько заграничных паспортов.

Литреев известен тем, что создал приложение «Красная кнопка» для задержанных на митингах, которое автоматически определяет отделение МВД, куда доставили человека, и передаёт информацию правозащитникам.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.