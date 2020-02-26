В России из-за коронавируса наблюдаются более восьми тысяч человек

В России из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся более 8 тысяч человек.

«По результатам всех мероприятий под медицинское наблюдение была помещена 31 тысяча человек, и на сегодняшний день остаётся под медицинским наблюдением 8 тысяч 165 человек», — приводит Интерфакс слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Она отметила, что все заболевшие пневмонией россияне в обязательном порядке будут проверяться на новый коронавирус.

По её словам, возможность завоза в Россию коронавируса COVID-19 возрастает.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия ведёт работу над созданием вакцины от нового типа коронавирусной инфекции COVID-19, уже есть пять прототипов.