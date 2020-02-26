В России из-за коронавируса наблюдаются более восьми тысяч человек

Короткая ссылка
В России из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся более 8 тысяч человек.
В России из-за коронавируса наблюдаются более восьми тысяч человек
  • РИА Новости

«По результатам всех мероприятий под медицинское наблюдение была помещена 31 тысяча человек, и на сегодняшний день остаётся под медицинским наблюдением 8 тысяч 165 человек», — приводит Интерфакс слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Она отметила, что все заболевшие пневмонией россияне в обязательном порядке будут проверяться на новый коронавирус.

По её словам, возможность завоза в Россию коронавируса COVID-19 возрастает.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия ведёт работу над созданием вакцины от нового типа коронавирусной инфекции COVID-19, уже есть пять прототипов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить