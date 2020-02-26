Россия сохранит введённые из-за коронавируса ограничения до 1 апреля

Все ограничения, введённые Россией в связи с коронавирусной инфекцией COVID-2019, будут сохранены до 1 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На данный момент оперативный штаб принял следующие решения. Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта, соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателя правительства», — цитирует её РИА Новости.

Это же касается и ограничений по проведению международных мероприятий.

Ранее Ростуризм призвал россиян отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом в этих странах.

По данным ВЦИОМ, заболеть COVID-19 боятся более половины россиян — 52%.