Диетолог оценила пользу фитнес-браслетов

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша прокомментировала появление на рынке фитнес-браслетов, способных подсчитывать калории.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что производители указывают на способность устройства оценивать калории по колебаниям жидкости и гидратации тканей.

«На самом деле нет фитнес-браслетов, которые считают калории, которые вы получили из еды. В этих браслетах работает математическая модель расчётная. Мы их проверяли, и они фейковые», — подчеркнула специалист.

При этом, по мнению эксперта, гаджеты помогают обратить внимание на питание и физическую активность человека.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН призвала россиян не переедать на Масленицу.