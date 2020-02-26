Школьники назвали тихоней напавшего на учителя в Ульяновской области

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Ученики ульяновской школы №81 прокомментировали нападение своего сверстника на преподавателя.
Школьники назвали тихоней напавшего на учителя в Ульяновской области
  • РИА Новости

По словам одной из школьниц, мальчик пришёл посреди урока, поставил рюкзак на парту, достал нож, напал на учительницу, после чего убежал домой.

В беседе с телеканалом «360» девочка отметила, что о педагоге все отзывались хорошо, а напавшего считали тихоней, который ни с кем не общался.

Как утверждают ученики, металлодетекторов в школе нет.

«Покупали металлодетекторы, поставили, но они не работают. И в итоге их убрали», — пояснил один из детей.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.

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