Школьники назвали тихоней напавшего на учителя в Ульяновской области

Ученики ульяновской школы №81 прокомментировали нападение своего сверстника на преподавателя.

По словам одной из школьниц, мальчик пришёл посреди урока, поставил рюкзак на парту, достал нож, напал на учительницу, после чего убежал домой.

В беседе с телеканалом «360» девочка отметила, что о педагоге все отзывались хорошо, а напавшего считали тихоней, который ни с кем не общался.

Как утверждают ученики, металлодетекторов в школе нет.

«Покупали металлодетекторы, поставили, но они не работают. И в итоге их убрали», — пояснил один из детей.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.